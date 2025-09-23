Marilyn Monroe la donna che ha trasformato il mito in libertà
Marilyn Monroe, il mito eterno che continua a parlare al presente. Un libro che unisce epoche e paesi diversi. Il 17 ottobre 2025 la casa editrice White Star porta in libreria un’opera che segnerà il calendario culturale: Marilyn. Dea. Diva. Donna. A quasi un secolo dalla nascita di Marilyn Monroe, prevista il 1° giugno 2026, la giornalista e scrittrice Chiara Pasqualetti Johnson costruisce un grande volume illustrato che esplora la vera identità della diva di Hollywood. L’opera uscirà in contemporanea in sei edizioni internazionali – Italia, Spagna, Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Lituania – confermando così la risonanza universale del mito. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
"Marilyn. Dea. Diva. Donna" di Chiara Pasqualetti Johnson - A quasi cento anni dalla nascita di Marilyn Monroe (primo giugno 2026), la casa editrice White Star celebra l'eterna icona hollywoodiana con un nuovo volume illustrato di grande formato, firmato da Ch
