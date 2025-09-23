Marilyn Monroe, il mito eterno che continua a parlare al presente. Un libro che unisce epoche e paesi diversi. Il 17 ottobre 2025 la casa editrice White Star porta in libreria un’opera che segnerà il calendario culturale: Marilyn. Dea. Diva. Donna. A quasi un secolo dalla nascita di Marilyn Monroe, prevista il 1° giugno 2026, la giornalista e scrittrice Chiara Pasqualetti Johnson costruisce un grande volume illustrato che esplora la vera identità della diva di Hollywood. L’opera uscirà in contemporanea in sei edizioni internazionali – Italia, Spagna, Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Lituania – confermando così la risonanza universale del mito. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Marilyn Monroe, la donna che ha trasformato il mito in libertà