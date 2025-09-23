Marianella sicuro | Pio Esposito? L’Inter lo considera già un giocatore da prima squadra L’unico dubbio…

Marianella ha analizzato la situazione del giovane attaccante nerazzurro e le scelte dell’Inter per il prossimo futuro. Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, ha discusso Francesco Pio Esposito e le sue prospettive nell’ Inter. Il giovane attaccante, che sta guadagnando spazio nella prima squadra, è stato paragonato a nomi importanti come Edin Džeko e Luca Toni, ma Marianella ha invitato alla calma. «Paragonato a Dzeko e Toni? Lasciamolo giocare, ambientare a questo livello». Marianella ha sottolineato che Esposito è un talento talmente forte che l’Inter ha deciso di non mandarlo in prestito, riconoscendo il suo valore già dal Mondiale per Club, dove ha avuto modo di dimostrare il suo potenziale. 🔗 Leggi su Internews24.com

