Marialaura De Vitis criticata per l'amore con Jimmy Ghione 34 anni più grande | Dicono che sto con lui per soldi

Marialaura De Vitis ha parlato delle critiche ricevute per la storia d'amore con Jimmy Ghione, più grande di lei di 34 anni. "All'inizio ci rimanevo male, mi scrivevano che sto con un uomo per i soldi o per la fama", ha spiegato. I due sono una coppia da due anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

