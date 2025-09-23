Maria Latella legge dal gobbo a UnoMattina la regia cerca disperatamente di cambiare inquadratura
Maria Latella protagonista di una clamorosa gaffe a UnoMattina: il gobbo troppo visibile durante la rubrica sugli amori tossici. La regia cerca disperatamente di nascondere l'imbarazzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: maria - latella
Hai perso l'ultima puntata di Nessuna è perfetta, condotto da Maria Latella? Non preoccuparti, clicca sul link e riascoltala subito! http://tinyurl.com/yup28pzv - X Vai su X
Maria Latella. . Il punto di Maria Latella! Storia di Paolo, vittima di bullismo. Oggi ne ho parlato perché sarebbe ora di non girare la testa dall’altra parte. Rivedi la puntata in streaming su RaiPlay! Non perderti l’appuntamento settimanale su Rai1 per U - facebook.com Vai su Facebook
Maria Latella legge dal gobbo a UnoMattina, la regia cerca disperatamente di cambiare inquadratura.
Maria Latella legge dal gobbo a UnoMattina, la regia cerca disperatamente di cambiare inquadratura - Maria Latella protagonista di una clamorosa gaffe a UnoMattina: il gobbo troppo visibile durante la rubrica sugli amori tossici ... Scrive fanpage.it