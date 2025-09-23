Maria Chiara Giannetta è ancora la poliziotta molto speciale del commissariato di Genova

M aria Chiara Giannetta ritorna nel ruolo della super poliziotta ipovedente di Genova, protagonista di Blanca 3. Nei nuovi episodi dovrà affrontare una serie di dolorosi lutti e intricati casi di omicidio. Naturalmente, ci sarà spazio anche per un nuovo amore. Avrà davvero dimenticato l’affascinante ispettore Michele Liguori? La terza stagione, dal 29 settembre in prima serata alle 21.20 su Rai 1, andrà in onda ogni lunedì per 6 puntate, composte da 2 episodi ciascuna. Maria Chiara Giannetta: «Blanca mi ha insegnato a buttarmi nella vita» X Leggi anche › Dopo il gran finale, “Blanca 2” arriva su Netflix. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Maria Chiara Giannetta è ancora la poliziotta molto speciale del commissariato di Genova

In questa notizia si parla di: maria - chiara

Fashion e royalità: Maria Carolina e Maria Chiara a Saint Tropez

Rosa Elettrica, cosa sappiamo della serie Sky con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli

TrigNO: “Ho un bel rapporto con Maria nonostante qualche litigio. Chiara? Vogliono destabilizzarci ma ci riescono”

Rai Fiction presenta #Blanca3 Con Maria Chiara Giannetta Giuseppe Zeno Domenico Diele Enzo Paci Gualtiero Burzi Michela Cescon Matilde Gioli Regia di Nicola Abbatangelo Prodotta da Lux Vide società del gruppo Fremantle con Rai Fiction Serie in 6 - X Vai su X

Buongiorno Mamma 3 ha stravolto il finale perfetto della stagione precedente. L’assenza di Maria Chiara Giannetta (presente solo in alcuni flashback) si fa sentire terribilmente. La salvezza miracolosa di Anna dal coma è stato il momento più bello di questa - facebook.com Vai su Facebook

Buongiorno Mamma 3 chi ha ucciso Anna come è morta la protagonista | Maria Chiara Giannetta ci sarà nella terza stagione ?; Buongiorno mamma 3 chi è davvero Laura | nasconde qualcosa?.

Maria Chiara Giannetta: «La mia Blanca piace perché è piena di dubbi. Ora sogno un film horror» - Quando una donna cambia il proprio look è in arrivo un cambiamento, si dice così. Scrive ilmessaggero.it

Maria Chiara Giannetta: «Scendiamo in piazza tutti uniti per Gaza. Pensiamo agli esseri umani, non alle polemiche» - L'attrice è protagonista della terza stagione della serie Blanca, dal 29 settembre su Rai 1 in prima serata con tante novità ... Segnala vanityfair.it