Marginalia 2025 | otto appuntamenti musicali ai margini del Medioevo genovese

Torna a Genova per il secondo anno “Marginalia”, programma di otto concerti evento in altrettanti luoghi di una Genova medievale poco nota e decentrata, per scoprire pagine nascoste, marginali appunto, della storia cittadina e del repertorio musicale antico e non solo.Ideato da Musicaround. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: marginalia - otto

Marginalia 2025: otto appuntamenti musicali ai margini del Medioevo genovese; FringeMi Festival 2025 - Spettacoli di teatro e musical a Milano, Spettacoli e concerti a Milano; Cosa fare a Genova e dintorni nel week end: tutti gli appuntamenti per sabato 14 e domenica 15 giugno.