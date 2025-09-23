Margherita Romeo Messeri in scena a Galleria Toledo con Paz 81-83

Il 24 settembre, nell'ambito dell'Osservatorio Bardefé, al Teatro Stabile d’Innovazione – Galleria Toledo va in scena Paz '81-'83, di e con Margherita Romeo MesseriPresentato da Simposi del MediterraneoTeatro Del Tufo, Paz '81-'83 è un originale adattamento teatrale della raccolta di lavori. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: margherita - romeo

Margherita Romeo Messeri in scena a Galleria Toledo con Paz 81-83; GALLERIA TOLEDO l'arte e la vita di ANDREA PAZIENZA nella rilettura di Margherita Romeo Messeri; L'attualità di Andrea Pazienza: all'Elicantropo «Paz '81-'83» di Margherita Romeo Messeri.

Julio e Bea, al Teatro Elicantropo di Napoli la storia di una relazione tossica - È la storia di una relazione tossica attraverso il racconto della protagonista che Margherita Romeo Messeri, anche interprete con Francesco Nappi, porta in scena con Julio e Bea al Teatro Elicantropo ... Lo riporta ilmattino.it