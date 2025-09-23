Marelli | Al Pisa manca un rigore per step-on-foot di De Bruyne su Leris
Luca Marelli, ex arbitro, ai microfoni di Dazn nel post-partita di Napoli-Pisa ha commentato i vari episodi arbitrali: «On-field review chiamata da Mazzoleni per step-on-foot di De Bruyne su Leris, piede destro su piede destro. Corretto il richiamo al Var ma tutto viene annullato perché viene mostrato da Mazzoleni un tocco di braccio di Leris. Non bisogna fare confusione nelle regole. Il tocco di mano in appoggio vale per tutti, attaccanti e difendenti. Leris non fa niente con quel braccio, è un braccio in appoggio. Il pallone gli carambola addosso. Motivo per cui quel tocco di braccio non doveva essere valutato punibile e non doveva neanche essere mostrato al Var perché non è un chiaro ed evidente errore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
