Marelli | Al Pisa manca un rigore per step-on-foot di De Bruyne su Leris

Ilnapolista.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Marelli, ex arbitro, ai microfoni di Dazn  nel post-partita di Napoli-Pisa ha commentato i vari episodi arbitrali: «On-field review chiamata da Mazzoleni per step-on-foot di De Bruyne su Leris, piede destro su piede destro. Corretto il richiamo al Var ma tutto viene annullato perché viene mostrato da Mazzoleni un tocco di braccio di Leris. Non bisogna fare confusione nelle regole. Il tocco di mano in appoggio vale per tutti, attaccanti e difendenti. Leris non fa niente con quel braccio, è un braccio in appoggio. Il pallone gli carambola addosso. Motivo per cui quel tocco di braccio non doveva essere valutato punibile e non doveva neanche essere mostrato al Var perché non è un chiaro ed evidente errore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

marelli al pisa manca un rigore per step on foot di de bruyne su leris

© Ilnapolista.it - Marelli: «Al Pisa manca un rigore per step-on-foot di De Bruyne su Leris»

In questa notizia si parla di: marelli - pisa

Napoli Pisa, rigore negato ai toscani! Marelli sicuro: «De Bruyne-Leris? Step on foot. Il fallo di mano non c’è»

Pisa danneggiato contro il Napoli, manca un rigore nel primo tempo: Marelli, Braccio Leris casuale, fallo di De Bruyne; Marelli sbugiarda Grosso: “Non c’è rigore per il Sassuolo. Manca un cartellino rosso”; Perché è corretta l’ammonizione a de Vrij per il fallo su Krstovic: manca un rigore all’Inter.

marelli pisa manca rigoreMarelli: «Al Pisa manca un rigore per step-on-foot di De Bruyne su Leris» - Luca Marelli, ex arbitro, ai microfoni di Dazn nel post- Secondo ilnapolista.it

marelli pisa manca rigoreDazn, Marelli: "Giusto il rigore contro il Napoli e al Pisa ne manca anche un altro" - Luca Marelli, ex arbitro, ai microfoni di DAZN nel post- Scrive tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Marelli Pisa Manca Rigore