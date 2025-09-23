Marco Saletta lascia Sony Interactive Entertainment la guida delle vendite passa a Gonçalo Fialho

(Adnkronos) – Marco Saletta, attuale Head of Sales Southern Europe di Sony Interactive Entertainment (SIE), ha annunciato che lascerà l’azienda a partire dal 30 settembre. La decisione segna la fine di un percorso iniziato oltre quindici anni fa e che ha visto Saletta ricoprire ruoli chiave nello sviluppo e nella crescita del business PlayStation in . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it