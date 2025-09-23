Marco Rossi | Puskas mio nonno

Il “Grande Torino” e il sogno del Mondiale dopo 40 anni. L’Ungheria mi ha restituito la dignità” La scommessa nella ristorazione a leggenda del calcio ungherese. La parabola di Marco Rossi, CT della nazionale magiara, è una storia di destino, riscatto e incredibili successi, culminati con il clamoroso 4-0 rifilato all’Inghilterra a Wolverhampton nel 2022. Un traguardo che lo ha legato ai miti della “Squadra d’oro”. «Ho pensato a quanto vita e destino siano legati. Mio nonno passava i pomeriggi a raccontarmi del Grande Torino e della Squadra d’oro ungherese», rivela Rossi a La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Marco Rossi: “Puskas, mio nonno”

