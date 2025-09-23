Marco Calabria una traiettoria politica e di vita tra il ’77 e il manifesto
Gridare, fare, pensare mondi nuovi è il titolo della raccolta di articoli e interviste di Marco Calabria, critico e giornalista di inchiesta sociale, scomparso all’improvviso l’anno scorso, dopo aver condotto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Marco Calabria, la sua politica era «terragna» - Noi che scriviamo questo ricordo del nostro carissimo amico e compagno Marco Calabria l’abbiamo conosciuto negli anni delle lotte studentesche al Liceo scientifico Archimede, a Roma, nel quartiere ... Secondo ilmanifesto.it