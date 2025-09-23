Marco Belinelli è il nuovo Brand Ambassador e Basketball Advisor della Virtus | i suoi nuovi compiti

A margine della presentazione ufficiale della prima squadra il Presidente di Virtus Olidata Bologna, Massimo Zanetti, ha comunicato ufficialmente che Marco Belinelli continuerà a far parte della società. Il capitano delle scorse 4 stagioni, che a giugno ha alzato al cielo lo scudetto numero 17. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

marco belinelli 232 nuovoMarco Belinelli &#232; il nuovo ambasciatore Virtus -  Un nuovo impegno professionale, non più in campo, ma altrettanto importante per il presente e per il futuro del club bianconero ... Riporta ilrestodelcarlino.it

marco belinelli 232 nuovoVirtus Bologna, Marco Belinelli nuovo Brand Ambassador e Basketball Advisor - Massimo Zanetti, presidente della Virtus Olidata Bologna, ha annunciato che Marco Belinelli continuerà a far parte della società nel ruolo di Brand Ambassador e Basketball Advisor - Secondo sport.sky.it

