Marcianise, marcia silenziosa in ricordo degli operai deceduti all’Ecopartenope.

Una marcia silenziosa, composta, senza striscioni né magliette. È quella che si è svolta oggi pomeriggio a Marcianise per ricordare i tre operai napoletani morti in seguito all’esplosione di un silos all’Ecopartenope, nella zona industriale della città casertana. Il corteo è partito da piazza Umberto I e ha attraversato alcune strade del centro. Un corteo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

