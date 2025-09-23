Marcialonga sul Rubicone Oltre cinquant’anni di corsa

Oltre cinquantanni di corsa. Sono aperte le iscrizioni a Savignano sul Rubicone per la cinquantaduesima edizione della Marcialonga sul Rubicone, 33° memorial Roberto Lelli e 7° trofeo a ricordo di suo babbo Raffaello Lelli che si correrà domenica mattina 28 settembre. E’ organizzata dalla podistica Seven con il patrocionio del Comune di Savignano sul Rubicone. Nel 1972 a Savignano sul Rubicone un manipolo di appassionati, Raffaello Lelli, Corrado Pozzi, Severino Campedelli, decise di costituire un gruppo sportivo e lanciare una gara podistica, la Podistica Seven che dal 1973 organizza la Marcialonga sul Rubicone, gara inserita nel programma della Federazione di Atletica leggera e dell’Uisp. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

