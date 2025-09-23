Marche Teatro va all’estero con Cirillo
Un flusso di parole che commuove e fa sorridere. E’ "Scende giù per Toledo", una produzione Marche Teatro ormai entrata a pieno titolo nel repertorio della scena contemporanea. Lo spettacolo, tratto dal romanzo di Giuseppe Patroni Griffi, torna sui palcoscenici internazionali e italiani con la regia e l’interpretazione di Arturo Cirillo. Dopo aver conquistato platee e critica, la pièce riprende la tournée della stagione 202526, toccando Stoccolma (ieri e oggi), Göteborg (26 e 27), Roma (12 ottobre), Genova (8-10 gennaio) e Napoli (27 gennaio – 1 febbraio). Per il direttore di Marche Teatro Giuseppe Dipasquale "la presenza di Scende giù per Toledo nei cartelloni di importanti teatri internazionali e nazionali conferma la forza della visione artistica di Arturo Cirillo e la qualità delle produzioni di Marche Teatro, che sanno parlare a pubblici diversi e attraversare i confini con naturalezza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
