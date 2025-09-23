marche la strana storia della cava di acquasanta approvata dagli amici del commissario castelli

“Salviamo San Pietro”. Lo striscione esposto da Diana Di Loreto e Paolo Prezzavento, rispettivamente presidente e vice presidente di Legambiente Ascoli, è ormai diventato un simbolo. Un tema locale che però rischia di arrivare fino a Roma, alla struttura commissariale per il Sisma 2016, con a capo il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Castelli. Siamo ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), piccolo centro nel cuore dell’Appennino marchigiano, 2.411 abitanti distribuiti su 50 frazioni (tra cui San Pietro d’Arli). Qui, nel cuore del territorio devastato dal terremoto di nove anni fa, l’apertura di una cava di travertino minaccia di trasformare un angolo di montagna in un enorme cratere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

