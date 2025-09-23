Marcello Morelli nuovo presidente FAIB Modena | al centro dignità e tutela dei gestori

Modenatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta nei giorni scorso presso la sede di Confesercenti Modena l'Assemblea elettiva Provinciale della FAIB (Federazione Autonoma Italiana Benzinai) che ha eletto Marcello Morelli, gestore di una stazione di servizio IP a Modena nuovo Presidente per il prossimo mandato. L'elezione si è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marcello - morelli

FAIB Confesercenti Modena: Marcello Morelli è il nuovo presidente; Marcello Morelli nuovo presidente FAIB Modena: al centro dignità e tutela dei gestori; Girogustando: il 29 settembre a Marina di Grosseto.

Cerca Video su questo argomento: Marcello Morelli Nuovo Presidente