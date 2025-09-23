Marcello D’Aponte nuovo Vicepresidente della Fondazione Maurizio Valenzi

Marcello D’Aponte nominato Vicepresidente della Fondazione Maurizio Valenzi per promuovere cultura, impegno civile e memoria politica a Napoli.. Marcello D’Aponte, 55 anni, professore di Diritto del Lavoro dell’Università Federico II, avvocato Cassazionista e saggista, è stato nominato Vicepresidente della Fondazione dedicata a Maurizio Valenzi, senatore, europarlamentare e Sindaco di Napoli dal 1975 al 1983. D’Aponte ha ricoperto vari ruoli in enti pubblici e privati ed attualmente è Presidente del CdA del Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli. Ha dichiarato Lucia Valenzi: “Mentre esprimo la mia profonda gratitudine verso Lida Viganoni, già rettrice de L’Orientale, che ha fin qui ricoperto la carica di Vicepresidente e che spero possa continuare a offrirci la sua preziosa collaborazione, sono felice che abbia accettato l’incarico Marcello D’Aponte, che da sempre ha sostenuto la nostra attività. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it