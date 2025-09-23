Marathon sarà al nuovo State of Play? Bungie non sarebbe pronta a mostrarlo nuovamente al pubblico
PlayStation ha annunciato che il prossimo State of Play, fissato per il 24 settembre alle 23:00 ora italiana, offrirà oltre 35 minuti di presentazioni su giochi in arrivo da studi interni e partner esterni. Tuttavia, chi sperava di rivedere Marathon, il progetto live service di Bungie, rimarrà deluso: secondo quanto riportato da nuovo report, il gioco non sarà mostrato durante l’evento e non riceverà aggiornamenti imminenti. Stando a Forbes, la decisione di Bungie di rimanere in silenzio arriva dopo mesi complicati: Marathon era stato rinviato a data da destinarsi, con accuse di plagio per alcuni asset grafici e critiche pesanti a causa di un’alpha troppo incompleta resa pubblica, che ha danneggiato l’immagine del progetto. 🔗 Leggi su Game-experience.it
