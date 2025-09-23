Mantova scende dall’auto per chiudere il garage | 54enne muore travolta dalla sua vettura
(Adnkronos) – Scende dalla sua auto per chiudere il basculante del garage, ma viene travolta dalla stessa vettura. Così, nella mattinata di oggi, ha perso la vita Patrizia Sciambarella, 54 anni. Il dramma si è consumato intorno alle 8.30 a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. La donna, dopo aver fermato la macchina davanti . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
