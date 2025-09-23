Mantova scende dall’auto per chiudere il garage | 54enne muore travolta dalla sua vettura

Webmagazine24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Scende dalla sua auto per chiudere il basculante del garage, ma viene travolta dalla stessa vettura. Così, nella mattinata di oggi, ha perso la vita Patrizia Sciambarella, 54 anni. Il dramma si è consumato intorno alle 8.30 a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. La donna, dopo aver fermato la macchina davanti . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mantova - scende

mantova scende dall8217auto chiudereScende dall’auto per chiudere il garage, ma non aziona il freno a mano e viene travolta: morta infermiera 55enne - Patrizia Sciambarella è deceduta il 23 settembre dopo essere stata travolta dalla sua stessa auto a Castiglione delle Stiviere (Mantova) ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Mantova Scende Dall8217auto Chiudere