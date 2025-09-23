Mano russa dietro i droni su Danimarca e Norvegia E Rutte avvisa Putin | Pronti ad abbattere i caccia

La guerra in Ucraina si intreccia con crescenti tensioni internazionali. Nelle ultime ore la Nato ha denunciato nuove violazioni russe nello spazio aereo estone e ha avvertito Mosca che ogni provocazione sarà considerata un’escalation. Bruxelles parla di uno “schema chiaro” con cui il Cremlino testa i confini Ue, mentre Paesi baltici e nordici sollecitano all’Onu una condanna più dura. Sul terreno, intanto, continuano i bombardamenti russi con droni e missili, acuendo un conflitto che rischia di allargarsi oltre l’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

