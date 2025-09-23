Manna fiuta l’occasione Conte accetta | colpaccio a zero del Napoli | Sarà addirittura il titolare del reparto

Manna fiuta l’occasione, Conte accetta: colpaccio a zero del Napoli Sarà addirittura il titolare del reparto"> Il direttore sportivo del Napoli non si lascia sfuggire nulla e Conte è d’accordo. Altro colpo a zero per gli azzurri. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, nonostante sia terminato il periodo di calciomercato, avrebbe deciso di attingere da quello degli svincolati. E spulciando tra i vari profili avrebbe aggiunto al suo taccuino un nome in particolare, pronto a ricoprire il ruolo di titolare all’interno della squadra di Conte. Il giocatore in questione piace anche al mister degli azzurri che dunque potrebbe subito mandarlo in campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Manna fiuta l’occasione, Conte accetta: colpaccio a zero del Napoli | Sarà addirittura il titolare del reparto

