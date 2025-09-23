Manifestazioni per Gaza | 9 arresti e 13 denunce E sono 76 i poliziotti feriti
Sono 76 i poliziotti rimasti feriti ieri nel corso delle manifestazioni pro Palestina che si sono tenute in diverse città italiane e in particolare a Roma, Milano, Bologna, Trieste, Firenze, Catania, Napoli, Venezia, Cagliari, Torino, Palermo, Bari, Genova, Livorno, Bergamo, Brescia, Reggio Emilia, Varese, Pisa e Cosenza. La maggior parte, 58, sono stati feriti a Milano, sette a Bologna, quattro a Napoli, quattro a Brescia e tre a Catania L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
