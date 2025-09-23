Manifestazione per la Palestina | danni stimati per 18mila euro

È il day after al grandissimo sciopero nazionale che ha coinvolto tantissime città in Italia. La giornata, chiamata in sostegno al genocidio in atto del popolo della Palestina, ha visto la partecipazione di centinaia di migliaia di persone che da Milano a Palermo hanno sfilato per le vie delle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: manifestazione - palestina

Manifestazione e mozione popolare per la Palestina: "Maggioranza schierata con chi porta avanti il genocidio"

Manifestazione pro-Palestina davanti sede de Il Giornale e Libero: "Servi dei sionisti", "organi di propaganda al servizio di Meloni" - VIDEO

"La musica contro il silenzio": in piazza Bologni manifestazione e concerto per la Palestina

La manifestazione pro Palestina a Bologna, accompagnata dall'approvazione di una mozione in consiglio comunale contro Israele, ha diviso politica e sindacati

a torino durante la manifestazione a un certo punto una signora anziana si è affacciata dal balcone e dopo poco è riuscita sventolando la bandiera della palestina (ho pianto)

Manifestazione per la Palestina: danni stimati per 18mila euro; Milano, corteo pro Palestina: scontri e vandalismi, danni stimati fino a 1 milione di euro; Pro Pal, scontri a Torino: 47 indagati, 7 richieste di arresto.

Come sono andate le manifestazioni per la Palestina in Italia - Ha partecipato molta gente e quasi ovunque in modo pacifico, con alcuni episodi di violenza a Milano molto commentati ... Come scrive ilpost.it

Manifestazione pro Palestina, cosa è successo alla Stazione Centrale di Milano? Le reazioni agli scontri - Scontri alla stazione centrale di Milano dove alcuni manifestanti estremisti hanno preso d'assalto l'area. Riporta tag24.it