Manifestazione per Gaza a Bologna | 18mila euro di danni paghino i responsabili

Bologna, 23 settembre 2025 – La manifestazione per Gaza “ha visto la partecipazione pacifica di decine di migliaia di cittadini”. Ma si “sono riscontrati alcuni danneggiamenti a opera di un ristretto gruppo di persone”. E dovranno pagare i danni. Lo dichiara in una nota l’assessore alla pulizia della città Simone Borsari. “La prima stima dei danni ammonta a circa 18.000 euro, tra imbrattamenti di muri, cassonetti danneggiati e cestoni divelti – prosegue –. Il Comune provvederà alla pulizia dei muri e a denunciare, con richiesta dei danni, i responsabili che saranno identificati”. Tra le altre cose, nella notte è stata danneggiata un’auto della polizia locale parcheggiata in piazza Roosvelt, a pochi metri dalla Questura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione per Gaza a Bologna: “18mila euro di danni, paghino i responsabili”

In questa notizia si parla di: manifestazione - gaza

Napoli, manifestazione pro Gaza a Rotonda Diaz: migliaia di persone stese a terra per rappresentare la morte nella Striscia - VIDEO

Gaza, manifestazione di solidarietà ai palestinesi in Cile

Torna in piazza la manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza”

Manifestazione per Gaza a Brescia, 15 mila in piazza. Ma si registrano anche scontri e feriti https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/23/news/brescia_manifestazione_gaza_manifestazione_scontri_feriti-424865167/?ref=twhl… - X Vai su X

MANIFESTAZIONE PER GAZA, RIFONDAZIONE COMUNISTA BASILICATA: “CONTINUARE LA MOBILITAZIONE” - facebook.com Vai su Facebook

Manifestazione per la Palestina: danni stimati per 18mila euro; Manifestazione per Gaza a Bologna: “18mila euro di danni, paghino i responsabili”; Danni per 18mila euro durante la manifestazione per Gaza.

Manifestazione per Gaza a Bologna,«Responsabili di imbrattamenti e danni saranno denunciati» - Il Comune annuncia pulizia dei muri e denunce per i responsabili. Da gazzettadibologna.it

Autostrada bloccata a Bologna dai manifestanti pro-Gaza. Anas: “Utilizzate l’uscita di Ravenna sulla A14 dir” VIDEO - Traffico autostradale in tilt allo snodo di Bologna per la manifestazione pro- Scrive corriereromagna.it