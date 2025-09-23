Manifestazione dei medici di famiglia della Asl di Chieti | Siamo diventati il salvadanaio dell’azienda sanitaria FOTO

Chietitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Flash mob di solidarietà e restituzione simbolica dei propri camici alla direzione strategica: questa la protesta andata in scena martedì mattina a Chieti con i medici di famiglia della Asl locale, scesi in campo per difendere il diritto alle cure e la dignità della professione. “Una protesta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: manifestazione - medici

Manifestazione dei medici di famiglia della Asl di Chieti: Siamo diventati il salvadanaio dell’azienda sanitaria [FOTO]; Paolucci a sostegno dei medici di famiglia; Taglio di 8 milioni ai medici di famiglia, flash mob a Chieti. Paolucci: Inaccettabile far pagare il deficit a chi lavora.

manifestazione medici famiglia aslTaglio di 8 milioni ai medici di famiglia, flash mob a Chieti. Paolucci: “Inaccettabile far pagare il deficit a chi lavora” - I medici di famiglia della ASL di Chieti sono scesi in piazza con un flash mob per protestare contro i tagli previsti nel Programma Operativo 2025/2027, che, ... Lo riporta abruzzolive.it

manifestazione medici famiglia aslControlli Asl sulle prescrizioni di farmaci, i medici di famiglia riconsegnano i camici per protesta - ] ... ecoaltomolise.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Manifestazione Medici Famiglia Asl