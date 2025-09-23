Manente | È violenza senza consenso il verdetto è giusto
Parla la responsabile di Differenza Donna: “Bisogna scrivere una nuova storia delle relazioni tra uomini e donne”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: manente - violenza
Elisa Ercoli e Ilaria Boiano di Differenza Donna su Donna Moderna sul caso della sentenza Lucia Regna: “Una assoluzione inaccettabile.” #dirittosesista #violenzasulledonne ilariaboiano elisa.ercolii - facebook.com Vai su Facebook
Manente: “È violenza senza consenso, il verdetto è giusto”.
Manente: “È violenza senza consenso, il verdetto è giusto” - Parla la responsabile di Differenza Donna: “Bisogna scrivere una nuova storia delle relazioni tra uomini e donne” ... Come scrive genova.repubblica.it