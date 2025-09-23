Mandato di arresto europeo per un tentato omicidio in Germania | in manette un romeno a Baronissi

Salernotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato eseguito sabato 20 settembre scorso, dal personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche nei confronti di un 37enne romeno. L'uomo è accusato di tentato omicidio e lesioni personali volontarie aggravate, commessi in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

