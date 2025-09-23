Mandalorian e grogu | data di uscita cast e dettagli sulla storia di star wars
Il panorama cinematografico di Star Wars si appresta a vivere un momento di grande attesa con l’imminente uscita del nuovo film, The Mandalorian and Grogu. Questo lungometraggio rappresenta la prima produzione della saga ad approdare nelle sale dal 2019, anno di Star Wars: The Rise of Skywalker. La pellicola riporterà sul grande schermo le avventure di Din Djarin e Grogu, protagonisti della serie televisiva di successo The Mandalorian, approfondendo le vicende che li vedono coinvolti nel contesto post-impero. L’articolo analizza tutte le informazioni principali riguardanti il trailer, la trama prevista, il cast e le prospettive di uscita, offrendo un quadro completo delle novità più rilevanti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
