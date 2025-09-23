Mancato adeguamento dei requisiti Scatta l’inibizione per 12 officine
Nonostante le sollecitazioni, non avrebbero adeguato i requisiti richiesti dalle norme di legge per l’esercizio dell’attività di meccatronica, e per questo sono state sanzionate dalla Camera di Commercio con l’inibizione alla continuazione dell’attività. Nel mirino dell’ente camerale Riviere di Liguria, nell’ambito dei controlli di istituto, sono finiti dodici tra officine meccaniche ed elettrauti della provincia, che si sono visti sospendere temporaneamente l’esercizio della propria attività. Il provvedimento dirigenziale è di pochi giorni fa, a conclusione di un iter durato diversi mesi, che ha riguardato oltre sessanta attività in tutta la Regione Liguria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
