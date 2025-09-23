Tempo di lettura: 2 minuti È emergenza di personale di Polizia Penitenziaria in Italia e in Campania. É emergenza in particolare nei nuclei di scorta, di accompagnamento dei detenuti a visite mediche specialistiche, ospedaliere, ambulatoriali, esecuzione dei provvedimenti della Magistratura di Sorveglianza, permessi di necessità. “ La scorsa settimana tra Poggioreale e Secondigliano sono saltate 54 visite specialistiche e ricoveri per mancanza di scorta! É assurdo! É Incredibile! Il diritto alla salute è un diritto fondamentale. La politica che fa? Dice che fa concorsi ma i numeri non bastano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mancanza di Agenti di Polizia Penitenziaria, mancanza di agenti nei nuclei di scorta. Il Garante campano Ciambriello: “La politica è inerte, fa demagogia, dà i numeri!!!”