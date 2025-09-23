Mancanza di Agenti di Polizia Penitenziaria mancanza di agenti nei nuclei di scorta Il Garante campano Ciambriello | La politica è inerte fa demagogia dà i numeri!!!
Tempo di lettura: 2 minuti È emergenza di personale di Polizia Penitenziaria in Italia e in Campania. É emergenza in particolare nei nuclei di scorta, di accompagnamento dei detenuti a visite mediche specialistiche, ospedaliere, ambulatoriali, esecuzione dei provvedimenti della Magistratura di Sorveglianza, permessi di necessità. “ La scorsa settimana tra Poggioreale e Secondigliano sono saltate 54 visite specialistiche e ricoveri per mancanza di scorta! É assurdo! É Incredibile! Il diritto alla salute è un diritto fondamentale. La politica che fa? Dice che fa concorsi ma i numeri non bastano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: mancanza - agenti
? Scuole chiuse a Frosinone domani 16 settembre per mancanza d’acqua: orari e istituti interessati ? - facebook.com Vai su Facebook
Carcere di Foggia al collasso: sovraffollamento record e carenza di agenti, l’allarme del Sappe; Polizia Penitenziaria: dalla mancanza di strumenti di difesa alla crisi di credibilità; L'altro fronte dell'emergenza: dietro le sbarre mancano agenti.
Carcere Trapani, domani in piazza manifestano gli agenti penitenziari - A Trapani la polizia penitenziaria protesta in piazza per carenze di organico e criticità nel carcere Pietro Cerulli. Secondo trapanioggi.it
Scontro politico sui numeri della Polizia Penitenziaria. Basta chiacchiere ci vogliono i fatti - Basta chiacchiere ci vogliono i fatti Sulle carceri italiane si accende un ... Segnala poliziapenitenziaria.it