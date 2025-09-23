Mamma Mia! Ci risiamo | 10 curiosità sul film con Meryl Streep

Mamma Mia! Ci risiamo è un film del 2018 scritto e diretto da Ol Parker e, ovviamente, sequel dell’incredibile successo di Mamma Mia! del 2008. Come il suo predecessore il film ripropone le musiche del gruppo svedese ABBA, sulle quali si basa parte della trama. Tra volti vecchi e nuovi, il film vede nel cast Amanda Seyfried, Lily James, Christine Baranski, Jessica Keenan Wynn, Julie Walters, Alexa Davies, Pierce Brosnan, Jeremy Irvine, Colin Firth, Hugh Skinner, Stellan Skarsgård, Josh Dylan, Dominic Cooper, Andy García, Cher e Meryl Streep. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: mamma - risiamo

E ci risiamo....a poche settimane dal ritrovamento delle tre micine chiuse in un sacchetto di nylon, questa sera ci segnalano questa mamma gatta, con prole, abbandonata direttamente in una cassetta...parrebbe di quelle della frutta....assurdo.... Dove?! A Vicof - facebook.com Vai su Facebook

Cinemoving: gli appuntamenti dal 6 al 12 agosto; Mamma mia! - Ci risiamo; Mamma Mia! Ci risiamo (2018) di Ol Parker - Recensione.

Mamma Mia! Ci risiamo: 10 curiosità sul film con Meryl Streep - Ci risiamo è un film del 2018 scritto e diretto da Ol Parker e, ovviamente, sequel del successo di Mamma Mia! Come scrive cinefilos.it

Mamma Mia! Ci Risiamo di Ol Parker | Recensione - Arriva in Italia il prequel/sequel del celebre musical del 2008, con grande cast che include Amanda Seyfried, Meryl Streep, Lily James, Pierce Borsnan, Colin Firth, Andy Garcia, Stellan Skarsgård e ... Segnala mangaforever.net