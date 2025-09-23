maltrattamenti sulle atlete processo contro maccarani

Indagata, ammonita e sospesa per 3 mesi ma assolta dalla giustizia sportiva. Poco dopo Parigi 2024 (e il bronzo), licenziata in tronco e allontanata dalla sua squadra. Ora Emanuela Maccarani è stata rinviata a giudizio con un'imputazione coatta della gip monzese Angela Colella, dopo che la Procura di Monza aveva chiesto l'archiviazione. Si riapre così il caso per maltrattamenti aggravati davanti al gup Silvia Pansini che ha fissato al 10 febbraio la prima udienza contro la super coach dell'accademia nazionale di ginnastica di Desio. «Dea ex machina» della Ritmica italiana fin dal 1996, da 3 anni è nell'occhio del ciclone per presunti abusi sulle Farfalle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

