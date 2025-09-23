Maltrattamenti a Poviglio allontanato dalla compagna

Poviglio (Reggio Emilia), 23 settembre 2025 - Già dall’avvio della loro convivenza, quattro anni fa, gelosia e abusi di alcolici avrebbero da subito provocato qualche frizione nel rapporto di coppia, con un atteggiamento aggressivo mostrato dall’uomo, di 49 anni, anche in presenza della figlia. A farne le spese la compagna, oggetto di violenza con calci, pugni, tirate di capelli, spintoni e altro ancora, fino a minacce di morte molto gravi (in un caso pure impugnando un coltello ), il controllo costante del telefonino, dei suoi spostamenti, attribuendole anche relazioni extraconiugali, fino a costringere la vittima a trovare ospitalità da un’amica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti a Poviglio, allontanato dalla compagna

