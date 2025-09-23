Maltempo su Napoli e provincia | allagamenti a Ischia

Non solo piogge intense. Sul Golfo di Napoli si è abbattuta una violenta ondata di maltempo che, oltre ai temporali già previsti dall’allerta meteo, ha portato con sé anche una vera e propria tempesta di fulmini. A Procida e nelle zone circostanti si è registrata un’intensa attività elettrica, con centinaia di scariche cadute sia sull’isola . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Maltempo in Campania, tempesta di fulmini su Napoli e violenti temporali su Ischia, Procida e Pozzuoli

Maltempo a Napoli, alberi crollati al Vomero, a Posillipo tombini scoppiati e scooter trascinati dalla pioggia

Maltempo a Napoli: diverse strade allagate dalle piogge, paura anche a Ischia

Maltempo a Napoli da Bacoli a Procida, alberi caduti e strade come fiumi: allerta meteo in Campania; Maltempo: forti piogge a Napoli, allagamenti a Ischia, bomba d'acqua a Bacoli. Fulmini nella notte sul Carso: treni rallentati in Friuli; Pozzuoli, allagamenti dopo la pioggia intensa: il video da Napoli.

