– La mattinata di martedì 23 settembre si è aperta con un quadro drammatico in diverse regioni italiane. Piogge torrenziali, fulmini e improvvise esondazioni hanno trasformato strade e piazze in fiumi d’acqua e fango. Dall’isola d’Ischia alla Lombardia, passando per Liguria, Toscana e Piemonte, il maltempo ha messo a dura prova cittadini e istituzioni, con evacuazioni, blackout, auto sommerse e decine di richieste di soccorso ai vigili del fuoco. . L’isola verde è stata tra le aree più colpite. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Maltempo, strade come fiumi e auto sommerse: “Rimanete a casa”

