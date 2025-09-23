Maltempo | strade come fiumi auto sommerse e gente rimasta bloccata

Come annunciato dalla Protezione Civile, l’allerta meteo gialla nella regione italiana si è trasformata fin dalle prime ore di martedì 23 settembre in una giornata di forti disagi e paure. Nella mattinata, violenti nubifragi hanno colpito diverse zone con particolare intensità. A Procida e soprattutto a Ischia, la pioggia battente ha letteralmente trasformato le strade in fiumi, creando situazioni di pericolo per la popolazione. Il Comune di Forio è stato tra i più colpiti. Qui, in località Monterone, due automobili dei carabinieri, regolarmente parcheggiate, sono state travolte e trascinate via dalla furia dell’acqua. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

