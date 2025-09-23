Maltempo si contano i danni dell' inondazione del Seveso

Il giorno dopo l'esondazione del Seveso il quartiere intorno all'ospedale Niguarda di Milano conta i danni. Il fiume ha rotto l'argine di Paderno Dugnano (Milano) e in pochi minuti ha riempito la vasca di contenimento di Bresso: l'acqua si è riversata per le strade. Marciapiedi, cortili e garage si trovano invasi di acqua e fango ancora oggi. E il maltempo nuovamente annunciato in serata e nei prossimi giorni crea non poca preoccupazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, si contano i danni dell'inondazione del Seveso

Maltempo in Liguria, a La Spezia strade come fiumi e piazze allagate: “Non c’era nessuna allerta meteo” - Decine le chiamate ai Vigili del Fuoco per il maltempo in Liguria a causa di sottopassi e scantinati allagati e persone intrappolate a La Spezia ... Si legge su fanpage.it

Maltempo in Lombardia: 650 gli interventi dei vigili del fuoco nelle province di Como, Monza, Varese e Milano - Una violenta ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore la Lombardia con danni e disagi da Milano alla provincia. Come scrive meteo.it