Maltempo shock in Italia fiumi d’acqua e grandine | traffico in tilt e treni bloccati
L’arrivo del temporale era stato annunciato da un cielo che si era fatto minaccioso nel corso del pomeriggio. In un istante, il buio ha inghiottito la luce e un diluvio violento si è abbattuto, accompagnato da una grandine fitta e rumorosa. Le strade, trasformate in fiumi impetuosi, hanno inghiottito auto e autobus, paralizzando ogni movimento. La città è andata in tilt, colpita da un’ondata di maltempo che ha spezzato la routine e lasciato strascichi di caos e disperazione ovunque. I pendolari sono rimasti bloccati, mentre i vigili del fuoco si affannavano a rispondere a decine di chiamate, in un drammatico balletto tra la furia della natura e la resistenza umana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: maltempo - shock
Maltempo shock in Italia, dispersa una donna. Le ricerche disperate, strade chiuse e crolli
Il fiume esonda, ragazzi bloccati nella scuola: maltempo shock in Italia, immagini spaventose
Tg3. . Ondata di maltempo al Nord Ovest nell'ultimo giorno d'estate. Forti piogge e frane nel Comasco, esonda il Seveso a Milano. Allerta arancione anche in Liguria. Una donna dispersa nell'Alessandrino Elisa D'Alto per il Tg3 delle 14:20 del 22 settembre 20 - facebook.com Vai su Facebook
Napoli sott’acqua: immagini shock dalle strade della città; Maltempo a Firenze, esonda il Rimaggio: strade come fiumi a Sesto Fiorentino; Alluvione shock in Spagna, almeno 95 morti a Valencia.
Forte maltempo in Italia, bomba d'acqua a Sorrento e a Ischia: «Strade come fiumi, scuole evacuate». Danni anche a Capri - Dal nord al sud, il Ciclone di inizio autunno colpisce tutta l'Italia con piogge torrenziali. Da leggo.it
Il fiume esonda, ragazzi bloccati nella scuola: maltempo shock in Italia, immagini spaventose - Un’altra giornata di maltempo ha colpito duramente la Lombardia, con effetti drammatici soprattutto a Milano, dove l’esondazione del Seveso ha creato ... Scrive thesocialpost.it