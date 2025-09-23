Maltempo shock in Italia fiumi d’acqua e grandine | traffico in tilt e treni bloccati

L’arrivo del temporale era stato annunciato da un cielo che si era fatto minaccioso nel corso del pomeriggio. In un istante, il buio ha inghiottito la luce e un diluvio violento si è abbattuto, accompagnato da una grandine fitta e rumorosa. Le strade, trasformate in fiumi impetuosi, hanno inghiottito auto e autobus, paralizzando ogni movimento. La città è andata in tilt, colpita da un’ondata di maltempo che ha spezzato la routine e lasciato strascichi di caos e disperazione ovunque. I pendolari sono rimasti bloccati, mentre i vigili del fuoco si affannavano a rispondere a decine di chiamate, in un drammatico balletto tra la furia della natura e la resistenza umana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

