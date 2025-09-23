Maltempo senza fine sull’Italia ancora nubifragi e grandine da domani | allerte meteo da Nord a Sud
Roma, 23 settembre 2025 – Maltempo senza fine sull'Italia. Dalla mattinata di domani si assisterà a un nuovo peggioramento della situazione. A mettere sull’attenti è un avviso meteo della Protezione civile, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio e Campania, in estensione sulla Sicilia. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. MILANO 23052016 - PIAZZA CORDUSIO - TEMPORALE GRANDINATA IMPROVVISA OMBRELLO ACQUAZZONE PIOGGIA - FOTO MARMORINO NEWPRESS PER LUCIDI TOGNOLATTI Valutata per la giornata di domani allerta arancione su alcuni settori del Veneto, mentre è gialla su ampi settori di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sui settori centro-meridionali della Toscana, su gran parte di Abruzzo, Campania, Calabria e Sardegna, parte della Basilicata e sull'intero territorio di Umbria, Lazio, Molise e Sicilia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
