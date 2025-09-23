Maltempo piogge torrenziali e grandine Flagellato il Polesine | case e negozi allagati principio d' incendio in banca Bloccata la Transpolesana VIDEO

Maltempo era annunciato e maltempo è arrivato. A partire da ieri, 22 settembre, la pioggia ha iniziato a scendere battente su Veneto e Friuli Venezia Giulia e non ha risparmiato,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Maltempo, piogge torrenziali e grandine. Flagellato il Polesine: case e negozi allagati, principio d'incendio in banca. Bloccata la Transpolesana VIDEO

Forte maltempo in Italia, bomba d'acqua a Sorrento e a Ischia: «Strade come fiumi, scuole evacuate». Danni anche a Capri - Dal nord al sud, il Ciclone di inizio autunno colpisce tutta l'Italia con piogge torrenziali. Riporta leggo.it