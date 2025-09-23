Maltempo pino cade su un furgone in via Baracchini FOTO
I Vigili del fuoco del distaccamento di Firenze-Ovest sono intervenuti intorno alle 23:40 in via Flavio Torello Baracchini, una traversa di via Baracca, zona Novoli, per la caduta di un pino che ha coinvolto un furgone parcheggiato all’interno di una stazione di servizio (foto sopra). L'albero è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Grosso pino cade su furgone in sosta a Firenze, nessun ferito - Un grosso pino è caduto ieri sera a Firenze, adagiandosi su un furgone parcheggiato all'interno di una stazione di servizio in via Flavio Torello Baracchini, nel quartiere di Novoli, zona che nel pome ... Secondo msn.com
Pino cade su un furgone in una stazione di servizio a Firenze: nessun ferito - Paura nella tarda serata di ieri in Via Flavio Torello Baracchini, dove un pino è crollato all’interno di una stazione di servizio finendo su un furgone ... gonews.it scrive