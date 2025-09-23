Maltempo paura a Forio d’Ischia per una bomba d’acqua | evacuate d’urgenza due scuole e un asilo

Una violenta bomba d'acqua ha colpito il Golfo di Napoli, causando gravi disagi a Forio d'Ischia dove il maltempo ha trascinato via due automobili dell'Arma dei Carabinieri e costretto le autorità a evacuazioni d'emergenza. L'evento meteorologico, pur caratterizzato da un'allerta gialla della Protezione Civile, ha provocato conseguenze ben più severe del previsto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

