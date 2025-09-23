Maltempo nubifragio a Ischia | strade allagate e auto sommerse | Riprese le ricerche della turista dispersa nell' Alessandrino

Tgcom24.mediaset.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avvisi ai cittadini di evitare spostamenti a piedi e con i mezzi. Allerta arancione in Lombardia, Veneto e Lazio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

maltempo nubifragio a ischia strade allagate e auto sommerse riprese le ricerche della turista dispersa nell alessandrino

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, nubifragio a Ischia: strade allagate e auto sommerse | Riprese le ricerche della turista dispersa nell'Alessandrino

In questa notizia si parla di: maltempo - nubifragio

Maltempo: nubifragio e poi fango e detriti. Treni sospesi, gravissimi danni e soccorsi

In arrivo il maltempo, le città da bollino rosso scendono da 20 a 15 | Nubifragio a Como

Maltempo, nubifragio su Como: strade allagate e auto in difficoltà

Maltempo sferza il Nord, turista ancora dispersa in Piemonte. Violento nubifragio a Ischia - Violento nubifragio a Ischia, tempesta di fulmini; Maltempo in Italia oggi: nubifragio a Ischia, strade allagate e auto sommerse. Allerta in 12 regioni; Maltempo a Ischia e Procida, bomba d’acqua sulle isole, auto sommerse, aliscafi fermi.

maltempo nubifragio ischia stradeMaltempo, nubifragi in Toscana e ad Ischia: «Strade come fiumi e auto sommerse» - Dal nord al sud, il Ciclone di inizio autunno colpisce tutta l'Italia con piogge torrenziali. Secondo leggo.it

maltempo nubifragio ischia stradeContinua il maltempo su tutta l'Italia, violento nubifragio Ischia - Proseguono le ricerche della turista straniera dispersa nell'Alessandrino. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Nubifragio Ischia Strade