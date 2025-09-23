Maltempo nubifragi a Ischia su Grossetano e Spezzino Si cerca dispersa ad Alessandria

Mentre si contano i danni del maltempo che ieri ha colpito il Nord Italia, nuovi nubifragi si abbattono sul Paese. In mattinata una bomba d'acqua si è abbattuta su Ischia, disagi anche nel Grossetano e nello Spezzino. Per oggi – 23 settembre - la Protezione civile ha diramato allerta arancione su vari settori di Veneto, Lazio e Lombardia. Livello di allerta giallo su altri settori delle tre regioni, oltre che su parte di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, sugli interi territori di Umbria, Abruzzo e Molise, su settori di Campania, Sicilia e Sardegna. Continuano intanto le ricerche della donna scomparsa a Spigno Monferrato (Alessandria), una turista di origine tedesca di cui si sono perse le tracce già da ieri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Maltempo, nubifragi a Ischia, su Grossetano e Spezzino. Si cerca dispersa ad Alessandria

