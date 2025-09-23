Maltempo nubifragi a Ischia Grossetano e Spezzino Si cerca dispersa ad Alessandria
Mentre si contano i danni del maltempo che ieri ha colpito il Nord Italia, nuovi nubifragi si abbattono sul Paese. Già in mattinata si registravano disagi a Ischia, nel Grossetano e nello Spezzino. Per oggi – 23 settembre - la Protezione civile ha diramato allerta arancione su vari settori di Veneto, Lazio e Lombardia. Livello di allerta giallo su altri settori delle tre regioni, oltre che su parte di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, sugli interi territori di Umbria, Abruzzo e Molise, su settori di Campania, Sicilia e Sardegna. Continuano intanto le ricerche della donna scomparsa a Spigno Monferrato (Alessandria), una turista di origine tedesca di cui si sono perse le tracce già da ieri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: maltempo - nubifragi
Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati
Maltempo, nubifragi in Lombardia e voli dirottati a Orio al Serio | Le città da bollino rosso scendono da 20 a 15
Maltempo, nubifragi in Lombardia: a Orio al Serio dirottati diversi voli | Le città da bollino rosso scendono da 20 a 15
Forte #maltempo al Nord: temporali, nubifragi ed esondazioni in Brianza e a Milano. Donna dispersa nell’Alessandrino. Domani allerta arancione in Lombardia, Veneto e Lazio. #Tg1 Rosa Vitarelli - X Vai su X
Maltempo in Toscana, nubifragio in provincia di Grosseto - Le immagini - facebook.com Vai su Facebook
Piove su mezza Italia ma nella giornata di oggi non si prevedono criticità - Migliora il tempo ma persistono piogge e rovesci, specie al nord. Massime in rialzo al centro sud; Maltempo, ancora piogge: esondazioni e allagamenti in diverse regioni; Maltempo, il Po esonda ai Murazzi, a pochi passi dal centro di Torino. In Toscana l’Elsa esce dagli argini, 70 evacuati.
Nubifragi nel Grossetano, strade allagate e alberi caduti. A Porto Ercole un peschereccio rischia di affondare - Un violento nubifragio ha colpito nella notte il territorio di Manciano (Grosseto), in particolare la zona di Marsiliana. Come scrive gazzettadiparma.it
Meteo: Ischia sott'acqua per un violentissimo nubifragio, panico nelle scuole. Il Video - Un violento maltempo si è abbattuto sull’isola di Ischia nella mattinata di Martedì 23 Settembre, provocando diversi disagi e colpendo anche gli istituti scolastici. Riporta ilmeteo.it