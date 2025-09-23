Anche la Protezione civile ha lanciato allerte meteo su vasta scala: arancione in Lombardia, Veneto e Lazio, gialla in settori delle stesse regioni, in parte di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, sull’intero territorio di Umbria, Abruzzo e Molise, e su settori di Campania, Sicilia e Sardegna. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Maltempo, nubifragi a Ischia: auto sommerse e strade allagate; disagi anche a Grosseto e La Spezia con piazze inondate e alberi caduti – VIDEO