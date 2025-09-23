Maltempo nubifragi a Ischia | auto sommerse e strade allagate; disagi anche a Grosseto e La Spezia con piazze inondate e alberi caduti – VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche la Protezione civile ha lanciato allerte meteo su vasta scala: arancione in Lombardia, Veneto e Lazio, gialla in settori delle stesse regioni, in parte di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, sull’intero territorio di Umbria, Abruzzo e Molise, e su settori di Campania, Sicilia e Sardegna. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

maltempo nubifragi a ischia auto sommerse e strade allagate disagi anche a grosseto e la spezia con piazze inondate e alberi caduti 8211 video

© Ilgiornaleditalia.it - Maltempo, nubifragi a Ischia: auto sommerse e strade allagate; disagi anche a Grosseto e La Spezia con piazze inondate e alberi caduti – VIDEO

In questa notizia si parla di: maltempo - nubifragi

Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati

Maltempo, nubifragi in Lombardia e voli dirottati a Orio al Serio | Le città da bollino rosso scendono da 20 a 15

Maltempo, nubifragi in Lombardia: a Orio al Serio dirottati diversi voli | Le città da bollino rosso scendono da 20 a 15

Maltempo, nubifragio a Ischia: strade allagate e auto sommerse; Maltempo a Ischia e Procida, bomba d’acqua sulle isole, auto sommerse, aliscafi fermi; Maltempo sferza il Nord, turista ancora dispersa in Piemonte. Violento nubifragio a Ischia - Aggiornamento del 23 Settembre delle ore 11:53.

maltempo nubifragi ischia autoMaltempo, nubifragi in Toscana e ad Ischia: «Strade come fiumi e auto sommerse» - Dal nord al sud, il Ciclone di inizio autunno colpisce tutta l'Italia con piogge torrenziali. leggo.it scrive

maltempo nubifragi ischia autoIschia travolta dal nubifragio: strade come fiumi e auto sommerse - Ischia sotto la pioggia: strade trasformate in fiumi e auto sommerse. Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Nubifragi Ischia Auto