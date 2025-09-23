Maltempo non si prevedono miglioramenti | temporali fulmini e grandine anche al Centro e al Sud Tutte le allerte

Nubifragi, frane, esondazioni e allagamenti: l'autunno ha portato il maltempo al Nord e non si prevedono miglioramenti. Temporali e pioggia battente interesseranno anche il centro e il. 🔗 Leggi su Leggo.it

Notizia; Piove su mezza Italia ma nella giornata di oggi non si prevedono criticità - Migliora il tempo ma persistono piogge e rovesci, specie al nord. Massime in rialzo al centro sud; Temporali in arrivo in Lombardia: maltempo dai resti dell’ex tempesta Fernand.

Il maltempo sferza il nord, una turista dispersa in Piemonte - Dopo l'ondata di maltempo anche sull'Alessandrino, sono in corso nella località Spigno Monferrato le ricerche in elicottero di una donna segnalata come dispersa.

maltempo prevedono miglioramenti temporaliIl maltempo sferza il nord, una turista dispersa in Piemonte - Dopo l'ondata di maltempo anche sull'Alessandrino, sono in corso nella località Spigno Monferrato le ricerche in elicottero di una donna segnalata come dispersa. Da ansa.it

