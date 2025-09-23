Maltempo non è finita | collassa la strada provinciale tra Cantù e Alzate
Cantù (Como), 23 settembre 2025 – Le conseguenze del maltempo che ieri ha travolto in modo violento la provincia di Como si stano facendo sentire anche il giorno dopo. La strada proviciale 38 che collega Cantù ad Alzate, chiusa già da ieri dalla chiesa San Carlo Borromeo in Fecchio ad Alzate, è completamente crollata in un punto. Un’ampia voragine ha fatto collassare tutta la carreggiata. Sotto la provinciale scorre il Terrò, che ieri ha tracimato. E intanto prosegue incessante il lavoro dei vigili del fuoco "per portare soccorso alla popolazione colpita dalla forte ondata di maltempo che ha investito la Lombardia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
