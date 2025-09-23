Maltempo Milano alunni soccorsi dopo esondazione del Seveso
Nel quartiere Niguarda di Milano circa 300 alunni delle scuole Locatelli e Tommaseo sono stati soccorsi dai vigili del fuoco dopo che le acque del Seveso hanno circondato gli istituti. I soccorritori sono intervenuti con un mezzo anfibio per consentire l’evacuazione dei bambini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: maltempo - milano
